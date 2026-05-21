Fiorello a La Pennicanza la battuta di Sal Da Vinci fake raggela

Giovedì 21 maggio, Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati protagonisti della puntata di La Pennicanza, iniziando con un’esibizione di danza che ha coinvolto il pubblico. Durante la trasmissione, Sal Da Vinci ha fatto una battuta che ha suscitato reazioni tra gli spettatori. La puntata si è conclusa con una scena in cui i due conduttori hanno continuato a intrattenere gli spettatori, mantenendo un ritmo vivace e coinvolgente.

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Fiorello e Fabrizio Biggio aprono la puntata di giovedì 21 maggio de La Pennicanza a passo di danza, uno stile unico che manda il pubblico in visibilio. Fiorello-Sal Da Vinci, la battuta che raggela. In trasmissione vengono toccati vari temi, seri e meno seri, e non manca la perla sull’amore di Sal Da Vinci-Fiorello che nessuno capisce e per questo fa morire dal ridere, una vera e propria freddura che raggela. Dopo aver spiegato il motivo della sconfitta all’Eurovision, al finto Sal Da Vinci viene chiesta una perla di saggezza. Ovviamente s i parla di amore, di cos’altro potrebbe parlare. La battuta consiste in un paragone tra il cornicione della pizza, che se brucia non è buono, e l’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la battuta di Sal Da Vinci (fake) raggela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorello e la fantastica imitazione di Andrea Pucci! Sullo stesso argomento Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop sul Concertone. E interviene Sal Da Vinci (fake)Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza. A #lapennicanza, i due Sal Da Vinci si sono sfidati a duello x.com Sal Da Vinci, Fiorello svela il motivo della debacle a Eurovision 2026: Ecco cos’aveva in più la BulgariaLo showman de La Pennicanza ha provato ad analizzare la sconfitta del cantate italiano. Con la solita ironia e un 'aiuto' inatteso da Jannik Sinner. Ecco i dettagli. libero.it Fiorello a La Pennicanza, la verità dietro la sconfitta di Sal Da Vinci all’EurovisionLa Pennicanza non è andata in onda e Fiorello spiega finalmente il perché. E poi svela il vero motivo della sconfitta di Sal Da Vinci all’Eurovision. dilei.it