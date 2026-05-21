Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di derubare clienti in un bar fingendosi ubriachi. Si avvicinavano ai tavoli creando confusione, con lo scopo di distrarre le persone e rubare oggetti come cellulari, portafogli e documenti. La polizia ha intercettato le due individui poco dopo e le ha fermate. Le autorità stanno verificando eventuali altri episodi simili e stanno ascoltando le testimonianze delle vittime.

Si fingevano ubriachi per avvicinarsi ai tavoli dei bar, creare confusione e approfittare di pochi secondi di distrazione per rubare cellulari, portafogli e documenti personali. Ma il piano, questa volta, è durato poco. La Polizia Locale di Rimini li ha fermati quasi in tempo reale. Due giovani rumeni, uno di 22 e uno di 20 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Tutto è accaduto l’altro ieri mentre in piazza Malatesta era in corso uno degli eventi collegati a Routes Europe, il forum di riferimento per lo sviluppo del network aereo continentale. Un gruppo di ragazzi si è avvicinato agli agenti chiedendo aiuto. Una giovane ha raccontato di avere appena subito un furto in un locale di piazza Tre Martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finti ubriachi per rubare ai tavoli dei bar

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