Finti ubriachi per rubare ai tavoli dei bar

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di derubare clienti in un bar fingendosi ubriachi. Si avvicinavano ai tavoli creando confusione, con lo scopo di distrarre le persone e rubare oggetti come cellulari, portafogli e documenti. La polizia ha intercettato le due individui poco dopo e le ha fermate. Le autorità stanno verificando eventuali altri episodi simili e stanno ascoltando le testimonianze delle vittime.

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Si fingevano ubriachi per avvicinarsi ai tavoli dei bar, creare confusione e approfittare di pochi secondi di distrazione per rubare cellulari, portafogli e documenti personali. Ma il piano, questa volta, è durato poco. La Polizia Locale di Rimini li ha fermati quasi in tempo reale. Due giovani rumeni, uno di 22 e uno di 20 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Tutto è accaduto l’altro ieri mentre in piazza Malatesta era in corso uno degli eventi collegati a Routes Europe, il forum di riferimento per lo sviluppo del network aereo continentale. Un gruppo di ragazzi si è avvicinato agli agenti chiedendo aiuto. Una giovane ha raccontato di avere appena subito un furto in un locale di piazza Tre Martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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