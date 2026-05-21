Finiti i cantieri post-alluvione sulla Sp 83 | un' opera da un milione e mezzo per blindare la collina
I lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 83 “Polenta” sono stati completati. L’intervento, realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena, ha avuto un costo di circa un milione e mezzo di euro. Questi lavori sono stati effettuati nell’ambito di un piano straordinario di ripristino, finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione, in seguito all’alluvione che aveva colpito l’area. La conclusione degli interventi riguarda i cantieri aperti sulla strada che attraversa la collina.
Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 83 “Polenta”, realizzati dalla Provincia di Forlì-Cesena nell’ambito del piano straordinario di ripristino post-alluvione finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione. L’intervento, del valore complessivo di 1. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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