Dopo le alluvioni di maggio 2023, i lavori di riparazione sulla strada provinciale 9 Cesena-Sogliano sono in corso. Le operazioni di miglioramento della sicurezza e di ripristino della carreggiata avanzano rapidamente, con interventi che coinvolgono le infrastrutture danneggiate. Anche i lavori sulla strada provinciale 40 stanno procedendo, in modo da ripristinare la viabilità normale.

Procedono celermente i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 9 Cesena-Sogliano, danneggiata dagli eventi calamitosi del maggio 2023. L’arteria attraversa i territori comunali di Montiano, Roncofreddo e Sogliano. L’intervento di 3,9 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr. Il cantiere procede regolarmente, nonostante le precipitazioni di gennaio e febbraio, che hanno portato ad un rallentamento. Sono attualmente in corso i lavori ai km.1+800 Montiano, 9+800 Roncofreddo, 13+800 ansa fiume Roncofreddo, 14+800 Circolo Marisa, Bagnolo di Sogliano e 15+800 Sogliano dove l’intervento è stato completato e manca l’asfaltatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Post alluvione, avanzano i lavori su Sp 9 e 40

Articoli correlati

Post alluvione, via ai lavori sulle Sp 74 e 13Due cantieri saranno aperti domani sulle provinciali 74 Cesena-Sorrivoli e 13 Uso, mentre altri due grandi interventi sono in corso sulle provinciali...

Partiti i lavori post-alluvione sulla Sp 9 'Cesena-Sogliano'. Cantiere da 3,9 milioni, modifiche alla viabilitàSono iniziati oggi, 19 gennaio, i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, infrastruttura...

Altri aggiornamenti su Post alluvione

Argomenti discussi: Post alluvione, avanzano i lavori su Sp 9 e 40; Alluvione, ricostruzione e territorio: vertice istituzionale a Modigliana con Regione e struttura commissariale.