Abbiamo tante belle sorprese in arrivo Grato per tutta caz*o di vita | Olly infiamma il suo popolo al Forum di Milano ed è pronto per i 3 show allo stadio di Genova

Ieri sera, venerdì 20 marzo, l’artista ha fatto ritorno all’Unipol Forum di Milano, dove si è esibito davanti a un pubblico entusiasta durante una delle tappe del suo Tutta Vita Tour 2025-2026, che comprende in totale tredici date, tutte sold out. Durante il concerto ha espresso gratitudine e ha annunciato che ci sono molte sorprese in arrivo, mentre si prepara per i tre show allo stadio di Genova.

Olly, ieri sera venerdì 20 marzo, è tornato all’Unipol Forum di Milano, una delle 13 date sold out nei palazzetti del Tutta Vita Tour 2025-2026. In attesa del Gran Finale con 5 concerti evento che chiuderanno oltre un anno di spettacoli dal vivo: il 18, 20 e 21 giugno allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il 30 giugno al Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle e il 3 luglio alla Reggia di Caserta. Nel frattempo però cosa accadrà? Lo ha spoilerato lo stesso Olly ieri in concerto: “Abbiamo tante belle sorprese in serbo per il futuro”. C’è da scommettere che ci sono già delle canzoni nuove pronte per essere lanciate ed essere inserite nelle scalette del Gran Finale, come ultimo grande regalo di una carriera letteralmente esplosa nel 2023 con “Polvere” al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo tante belle sorprese in arrivo. Grato per tutta caz*o di vita”: Olly infiamma il suo popolo al Forum di Milano ed è pronto per i 3 show allo stadio di Genova Articoli correlati Libero nella musica e (anche) di “fare il cogl**one”. Così Olly ha conquistato il New York Times: “Balorda Nostalgia tra i brani europei più sorprendenti”. Nel 2026 live allo stadio di Genova e nuova musicaIl cantautore alterna lunghe sessioni di scrittura per il prossimo album con Juli, a giornate spensierate con gli amici sulla neve e a casa “Sapete... Leggi anche: Olly riparte da Jesolo con il suo Tutta vita tour 2025-2026 Questa domenica ~ Olly #olly #questadomenica