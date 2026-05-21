Finali nazionali Under 17 Eccellenza | Valtur agli spareggi per i quarti di finale
La squadra Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi si è qualificata agli spareggi per i quarti di finale della finale nazionale, dopo aver concluso il girone di qualificazione con il terzo posto nel Girone C. La fase si è svolta tra le località di Agropoli e Torchiara, dove i ragazzi hanno ottenuto tre vittorie su tre contro l’Orange1 Basket Bassano, che ha dominato il girone. La formazione campione regionale in carica ha così conquistato l’accesso alla fase successiva della competizione.
La leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione regionale in carica, si è qualificata alla fase successiva dei gironi della Fase Nazionale disputata ad Agropoli e Torchiara, grazie al terzo posto conquistato nel Girone C alle spalle dell'Orange1 Basket Bassano (tre vittorie su tre. 🔗 Leggi su Today.it
Finale Nazionale Kelloggs U17Ecc. - Valtur New Basket Brindisi vs Unibasket Lanciano
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