Valtur l' under 17 eccellenza non conosce limiti | conquistato l' accesso alle finali nazionali

Da brindisireport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi ha ottenuto la qualificazione alle finali nazionali in programma ad Agropoli dal 18 al 24 maggio. La squadra, già campione regionale in carica, ha superato le partite che le hanno consentito di accedere alla fase finale. La partecipazione rappresenta un passo importante per il gruppo, che si prepara a confrontarsi con altri team provenienti da diverse regioni italiane.

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BRINDISI - Storica qualificazione alle finali nazionali per il gruppo Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, già campione Regionale in carica, capace di conquistare l'accesso alle finali nazionali di Agropoli in programma dal 18 al 24 maggio.Una grande soddisfazione per tutta la società.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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