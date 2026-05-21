Finale in volata e la Tezenis sbanca il PalaDozza | battuta Bologna in Gara 1

La serie delle semifinali di Serie A2 è iniziata con una vittoria della Tezenis Verona, che mercoledì sera ha conquistato il PalaDozza con un punteggio di 59-60 contro la Fortitudo Bologna. La partita si è conclusa all’ultimo secondo, con i veneti che sono riusciti a ribaltare il fattore campo e portarsi avanti nella serie. La gara è stata molto combattuta, con il punteggio in equilibrio fino al finale.

È iniziata con il piede giusto la serie delle semifinali di Serie A2 della Tezenis Verona, che nella serata di mercoledì ha sbancato il PalazzoDozza, battendo 59-60 la Fortitudo Bologna e ribaltando così il fattore campo. È stato un match fisico e a basse percentuali, nel quale hanno prevalso le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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