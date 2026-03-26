Tezenis sbanca il PalaFlaminio di Rimini e rimane in corsa per la promozione

Nella serata di mercoledì, la squadra di Verona ha vinto in trasferta contro Rimini, con il punteggio di 74-86. La partita si è svolta al PalaFlaminio, con i gialloblù che hanno mostrato una buona prestazione collettiva. Questa vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di raggiungere la promozione. La sfida ha rappresentato anche una rivincita rispetto alla finale di Coppa Italia disputata contro gli avversari romagnoli.

I ragazzi di coach Ramagli si sono imposti in terra romagnola, laddove hanno perso la Coppa Italia una decina di giorni fa, e ora la vetta della classifica dista quattro lunghezze La rincorsa alla promozione della Tezenis Verona prosegue. Nella serata di mercoledì, i gialloblù hanno sfoderato una grande prestazione di squadra, espugnando il PalaFlaminio di Rimini con il punteggio di 74-86, “vendicando” così la Coppa Italia persa in finale contro i romagnoli. Una vittoria costruita grazie a un eccellente secondo quarto e a una prova solida su entrambi i lati del campo, che ha consentito alla Scaligera di controllare la gara nella ripresa senza più voltarsi indietro. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tezenis sbanca il PalaFlaminio di Rimini e rimane in corsa per la promozione Articoli correlati Battuta di misura Torino, Tezenis rimane agganciata al treno per la promozioneÈ arrivata la seconda vittoria di fila per la Tezenis Verona, nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A2, che si è imposta sul... Leggi anche: Pronostico Stoke-Ipswich: rimane aperta la corsa alla promozione diretta Contenuti utili per approfondire Tezenis sbanca il PalaFlaminio di... Argomenti discussi: Vendetta Tezenis, sbanca Rimini (74-86) con Poser, Loro e Baldi Rossi scatenati. Verona, Ramagli: Colta l'occasione, è una bella iniezione di fiduciaLa Tezenis Verona sfodera una grande prestazione di squadra ed espugna il PalaFlaminio di Rimini con il punteggio di 74-86. Una vittoria costruita grazie a un eccellente secondo quarto e a una prova.. pianetabasket.com Verona si prende la rivincita: Poser guida il successo su RiminiLa Tezenis Verona si prende il rematch al PalaFlaminio. A distanza di poco dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia, la squadra di coach Ramagli firma il colpo esterno ... pianetabasket.com