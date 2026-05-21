Filosofia in mare il Festival della Magna Grecia sale a bordo di Msc Orchestra

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia si svolge quest'anno su una nave da crociera, coinvolgendo gli studenti in un'esperienza unica. La crociera si svolge a bordo della nave Orchestra di Msc Crociere e si svolge in collaborazione con il tour operator scolastico Inperoso Tour. La proposta mira a combinare il viaggio in mare con incontri e approfondimenti filosofici, offrendo agli studenti un'opportunità di confronto e apprendimento in un contesto diverso dal tradizionale. L'evento si inserisce nel calendario del festival, che si svolge in diverse tappe della regione.

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia approda in mare con un nuovo progetto dedicato agli studenti: una crociera filosofica a bordo della nave Orchestra di Msc Crociere, realizzata in collaborazione con il tour operator scolastico Inperoso Tour. L’iniziativa, ideata dalla presidente del Festival Giuseppina Russo, partirà nel novembre 2026 da Bari e farà tappa ad Atene, Izmir, Istanbul e Corfù, trasformando la nave in uno spazio di confronto, crescita e formazione condivisa. Una “paideia dei naviganti” nel Mediterraneo. L’obiettivo del progetto è dare vita a una vera comunità educativa itinerante. “Vivremo l’esperienza di una crociera unica, unendo il fascino della navigazione nel Mediterraneo a un percorso condiviso di crescita interiore”, ha spiegato Giuseppina Russo durante la presentazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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