Cilento fino al 24 aprile il Festival della Filosofia in Magna Grecia

Nel Cilento, tra Ascea e Vallo della Lucania, si svolge fino al 24 aprile l'edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia. Circa 1800 studenti provenienti da diverse parti d’Italia partecipano a questa iniziativa. L’evento si concentra su incontri, conferenze e attività legate ai temi della filosofia e della cultura classica, coinvolgendo studenti di varie scuole e università.

Circa 1800 studenti provenienti da tutta Italia si riuniranno nel Cilento, fra Ascea e Vallo della Lucania, fino al 24 aprile per l'edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia. La manifestazione, dedicata interamente alla formazione dei giovani, si snoda tra i siti archeologici di.🔗 Leggi su Salernotoday.it “Uno” sulle orme di Pitagora: al via in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026È il tema dell’Uno a caratterizzare l’edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia, in programma dall’8 al 12 aprile tra Matera,... “UNO” è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026 in Basilicata"UNO" è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026: dall’8 al 12 aprile a Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci sulle orme di...