UNO è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026 in Basilicata

Dal 8 al 12 aprile 2026, si terrà in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia, con il tema “UNO”. La manifestazione si svolgerà tra Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci, seguendo le tracce di Pitagora. L’evento coinvolgerà diverse location e si concentrerà sulle riflessioni filosofiche legate all’unità. La programmazione prevede incontri e iniziative dedicate alla cultura e alla storia della regione.

"UNO" è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026: dall’8 al 12 aprile a Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci sulle orme di Pitagora. Lo psicopedagogista Stefano Rossi protagonista dei dialoghi filosofici. Nato da un’idea di Giuseppina Russo, l'evento di quest'anno è dedicato al tema "UNO" per celebrare Pitagora e la sua scuola. In Basilicata, Metaponto è la prima tappa del percorso del Festival della Filosofia in Magna Grecia con l’inaugurazione che si è svolta presso il Parco archeologico urbano di Metaponto con i saluti istituzionali del sindaco di Pisticci Domenico Albano e del direttore del Parco Vincenzo Cracorici.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “UNO” è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026 in Basilicata “Uno” sulle orme di Pitagora: al via in Basilicata il Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026È il tema dell’Uno a caratterizzare l’edizione 2026 del Festival della Filosofia in Magna Grecia, in programma dall’8 al 12 aprile tra Matera,... Che cos’è il Giro della Magna Grecia 2026: quando si svolge e Regioni attraversateIl Giro della Magna Grecia 2026 sarà una delle grandi novità del panorama ciclistico internazionale: su impulso della Lega del Ciclismo...