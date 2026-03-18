Sangiuliano affondo sul cinema in Campania | in bilancio chiede tagli al Giffoni Film Festival e al fondo audiovisivo

L'ex ministro della Cultura, ora capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, ha presentato emendamenti che prevedono tagli al Giffoni Film Festival e al fondo audiovisivo in Campania. La proposta si concentra principalmente su iniziative legate a cinema e teatro, con modifiche che interessano il bilancio regionale. La discussione riguarda quindi principalmente le risorse destinate a questi settori culturali.

Gli emendamenti dell'ex ministro della Cultura oggi capogruppo Fdi in Consiglio regionale sono in gran parte su cinema e teatro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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