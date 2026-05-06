Un nuovo modello di televisore da 86 pollici viene messo in vendita a 759 euro, dotato di intelligenza artificiale e processore di ottava generazione. La presenza del Filmmaker Mode permette di visualizzare le immagini in modo più fedele alle intenzioni del regista, mentre il processore influisce sulla qualità dei video non in 4K. L'azienda ha annunciato questa offerta per portare l'esperienza cinematografica in salotto a un prezzo accessibile.

? Cosa scoprirai Come influisce il processore?7 Gen8 sulla qualità dei video non 4K?. Perché il Filmmaker Mode garantisce un'immagine fedele alle scelte del regista?. Chi può sfruttare davvero le funzioni gaming senza spendere una fortuna?. Come garantisce il programma Re:New la durata del software per cinque anni?.? In Breve Processore?7 Gen8 garantisce upscaling avanzato e gestione luce superiore al modello?5. Programma Re:New assicura aggiornamenti software webOS per un periodo di cinque anni. Sistema audio virtualizzato simula canali fino a 9.1.2 per l'ascolto domestico. Supporto VRR fino a 60fps ottimizza l'esperienza gaming con console PS5 e Xbox.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema in salotto: LG lancia l’86 pollici con AI a soli 759 euro

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