Un albero è stato piantato nel giardino di largo Baccelli per ricordare Filippo Santori, il dj di Pesaro deceduto a 42 anni in un ospedale di Bali a causa di complicazioni legate a una polmonite. La famiglia ha scelto di dedicare un pero da fiore come simbolo di memoria e speranza. Filippo aveva 42 anni e si trovava in Indonesia al momento della morte. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Pesaro, 21 maggio 2026 – C’è un pero da fiore che cresce nel giardino di largo Baccelli: è stato piantato in memoria di Filippo Santori, il dj pesarese morto a soli 42 anni in un ospedale a Bali, in Indonesia, per le complicazioni di una polmonite. A rivelarlo non è solo la targa che familiari e amici hanno impiantato nel terreno, ma anche le tante dediche che penzolano dai rami. La chioma dell’albero è adornata, infatti, di “foglietti in acetato“ colorato su cui le persone che hanno apprezzato Santori hanno scritto frasi, citato massime ricordando i lati unici del carattere “poliedrico“ di Filippo, professionista stimato anche fuori città, tecnico del suono, speaker radiofonico per Radio Veronica, produttore di musica house e grande viaggiatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filippo, il dj morto in Indonesia: “Mio figlio cercava ispirazione per la musica, una tragedia assurda”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Orang Jawa Pada Zaman Nabi dan Peradaban Dunia (Dokumenter)

Sullo stesso argomento

Maldive, tragedia nella tragedia: morto uno dei sub che cercava i corpiUn sub delle forze armate delle Maldive è morto durante le operazioni di ricerca per trovare i corpi dei cinque subacquei deceduti, di cui quattro...

Ibiza, il caso Dj Godzi si riapre. Il padre: "La perizia conferma i sospetti, mio figlio fu torturato"«La perizia del nostro consulente medico, il dottor Raffaele Zinno, comprova i sospetti iniziali, e cioè che mio figlio fu torturato con insolita...

Filippo, il dj morto in Indonesia: Mio figlio cercava ispirazione per la musica, una tragedia assurdaLe parole della madre di Filippo Santori, ucciso da un’influenza virale. In suo ricordo è stato piantato un albero a largo Baccelli sul quale gli amici lasciano bigliettini con ricordi e citazioni ... ilrestodelcarlino.it