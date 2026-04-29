Il caso relativo al dj noto come Godzi a Ibiza è stato riaperto dopo che il padre ha commentato i risultati di una perizia medica. Secondo il consulente incaricato, il dottor Raffaele Zinno, le analisi confermerebbero che il giovane sarebbe stato sottoposto a torture di natura particolarmente violenta, con modalità che ricordano approcci militari. La vicenda torna sotto i riflettori con queste nuove evidenze emerse dall’esame medico.

«La perizia del nostro consulente medico, il dottor Raffaele Zinno, comprova i sospetti iniziali, e cioè che mio figlio fu torturato con insolita aggressività, direi tipica delle metodologie militari». E’ quanto dice all’ANSA Giuseppe Noschese, il papà di dj Godzi, il 36 enne morto in circostanze misteriose a Ibiza lo scorso 19 luglio dopo l'intervento della Guardia Civil spagnola richiamata in casa sua dai vicini a causa del volume alto della musica. Per le autorità spagnole il giovane sarebbe morto a seguito di arresto cardiaco, conseguenza diretta dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Una versione che non ha mai convinto i familiari del giovane che, anche sulla scorta della testimonianza di un amico nascostosi nel salone di casa al momento dell’irruzione, hanno sempre sostenuto la tesi della morte violenta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ibiza, il caso Dj Godzi si riapre. Il padre: "La perizia conferma i sospetti, mio figlio fu torturato"

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