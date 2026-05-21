Filicudi l’Usr rassicura la studentessa che ha scritto alla Meloni | Pronti a garantire il percorso scolastico sull’isola
Un’agenzia educativa ha comunicato che l’alunna dell’ultimo anno della scuola primaria residente sull’isola di Filicudi potrà completare il suo percorso scolastico presso l’istituzione più vicina. La decisione è stata presa per garantire alla studentessa un adeguato percorso di crescita, socializzazione e confronto con i coetanei. La comunicazione è arrivata dopo che la studentessa aveva scritto una lettera alla presidente del Consiglio, richiedendo ascolto e soluzioni. L’ente ha assicurato il supporto per questa transizione.
“All’alunna dell’ultimo anno della scuola primaria sarà assicurato il percorso educativo e formativo nell’istituzione scolastica più vicina a Filicudi, al fine di garantire alla piccola un idoneo percorso di crescita e di imprescindibile socializzazione e confronto con i coetanei, nel quadro di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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