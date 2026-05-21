Negli ultimi quindici-vent’anni, il numero di sportelli e filiali bancarie ha subito una diminuzione significativa, con conseguenze visibili in diversi comuni. Due piccoli centri abitati sono ormai sprovvisti di servizi bancari, mentre anche a Cesena si registra un calo di punti di accesso. Questa tendenza interessa le reti di filiali e sportelli, riducendo la presenza fisica degli istituti di credito nelle aree più piccole. La riduzione si riflette sulla distribuzione dei servizi bancari sul territorio.

La rarefazione degli sportelli e delle filiali è diventata uno dei tratti distintivi della gestione degli istituti di credito negli ultimi quindici vent’anni, anche a Cesena. Non si tratta ovviamente della riduzione dei servizi bancari, che vengono anzi innovati e adeguati ai tempi, ma della loro profonda riorganizzazione secondo modelli sempre più digitali, centralizzati e orientati all’efficienza. Le banche continuano a operare sul territorio in modo diverso rispetto al passato: meno sedi fisiche, meno personale agli sportelli, più operazioni online e consulenze concentrate in pochi punti strategici. In questo processo di innovazione si innesca anche la chiusura (domani ultimo giorno di attività), della filiale di via Montanari di Crédit Agricole, tra via Emilia e quartiere di Madonna della Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filiali, l’emorragia non si arresta. Due piccoli comuni senza servizi, ma anche a Cesena sono in calo

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