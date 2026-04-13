A Como, due giovani sono stati fermati dalla polizia dopo aver aggredito alcuni passanti in via Varese. Gli agenti hanno arrestato un minorenne e un altro ragazzo, entrambi accusati di tentata rapina, aggressioni, minacce e percosse. Le persone coinvolte sono state colpite senza apparente motivo, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti della zona.

Due arresti per tentata rapina e resistenza, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto la scorsa notte a Como. Un giovane tunisino di 22 anni e un italiano di 16 anni sono stati fermati dopo aver aggredito diversi passanti in via Varese, senza alcuna ragione apparente, e aver tentato di sottrarre un monopattino a un ragazzo straniero. I due sono stati anche denunciati per minacce e percosse. Passanti aggrediti a Como L’intervento della Polizia e la fuga dei sospetti Le testimonianze dei presenti Le minacce e la tentata rapina Passanti aggrediti a Como Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno a mezzanotte in via Varese, nel centro cittadino di Como.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per i passanti a Como, aggrediti da due persone senza motivo: la polizia arresta anche un minorenne

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Aggrediscono i passanti senza motivo e tentano di rapinare un giovane: a Como arrestati un 16enne e un 22enneComo, 12 aprile 2026 – Bottigliate in testa e percosse per cercare di rapinargli il monopattino e quello che aveva in tasca.

AGGRESSIONE IN CENTRO! Turista preso a pugni, interviene la polizia municipale #polizia #bolzano