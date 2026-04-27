Due milioni per migliorare gli accessi al mare Schifani | Sosteniamo i piccoli Comuni a realizzare servizi per disabili

La Regione Siciliana ha deciso di destinare due milioni di euro ai Comuni costieri con meno di cinquemila abitanti. Lo scopo è migliorare gli accessi al mare, in particolare per le persone con disabilità. Il governo regionale ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per realizzare servizi e infrastrutture che facilitino l’ingresso al mare per tutti. La misura mira a sostenere i piccoli Comuni in questo intervento.

La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all'Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Dalla Regione 2 milioni per migliorare gli accessi al mare: "Sosteniamo i piccoli Comuni a realizzare servizi per i disabili"a Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle... Piccoli Comuni: al via il piano shock per salvare i servizi pubbliciIl Dipartimento della Funzione Pubblica ha attivato un piano di reclutamento centralizzato per potenziare i comuni italiani con meno di 5. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Commissione mette a disposizione 63,2 milioni di € per sostenere l’innovazione dell’IA in materia di salute e sicurezza online - Rappresentanza in Italia; Nuovamente premiata la sana gestione dei conti pubblici: disponibili 3 milioni per finanziare ulteriori interventi; Programma Europa Digitale: 63,2 milioni per IA, sanità digitale e sicurezza online; Turismo a Siracusa, il 2025 anno record: due milioni di presenze. Focus su cabina di regia territoriale. Scuola, per migliorare la didattica 330 milioni di euro per PC, libri e aggiornamentoLa singola Card è di 380 euro annui. Potrà essere utilizzata non solo per spese di aggiornamento (formazione, musei, libri) ma anche per sostenere le spese di trasporto ... italiaoggi.it Pesca, pronti due nuovi bandi. Un milione da Regione LiguriaDue nuovi bandi per un totale di oltre un milione di euro andranno a migliorare il settore della pesca e acquacoltura. Regione Liguria infatti ha destinato la somma di 1 milione e 100 mila euro del ... lanazione.it Avrebbe tormentato per mesi il sindaco di un piccolo comune del Casertano, con diffamazioni, telefonate anonime e minacce, per costringerlo ad aggiudicargli un appalto pubblico da due milioni e mezzo di euro relativo alla messa in sicurezza dei territori a ris - facebook.com facebook DALLA LEGA DUE MILIONI PER L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE DONNE! x.com