Fiesta flamenca - Alma Raíces y Pasión al Palamostre

Domenica 7 giugno 2026 alle ore 16:00, il Teatro Palamostre di Udine ospiterà “Fiesta Flamenca – Alma, Raíces y Pasión”, uno spettacolo che festeggia i vent’anni di un evento dedicato alla cultura flamenca. L’appuntamento, rivolto a un pubblico di diverse generazioni, rappresenta un momento di rappresentazione artistica e tradizione, con coreografie, musica e danze tipiche. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e si svolge all’interno di un teatro storico, con ingresso gratuito.

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Vent’anni di radici, anima e passione racchiusi in un unico, grande evento transgenerazionale. Domenica 7 giugno 2026, alle ore 16:00, il Teatro Palamostre di Udine si accenderà per ospitare “Fiesta Flamenca (Alma, Raíces y Pasión)”, lo spettacolo ufficiale che celebra il Ventennale della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rumba Flamenca de Verano | España, Ritmo Gitano y Fiesta Sullo stesso argomento Al Palamostre una serata tutta dedicata a PiazzollaSarà il saxofonista sudafricano Karenda Devroop il protagonista del concerto che gli Amici della Musica di Udine organizzano al Palamostre mercoledì... “Restiamo umani”, al Palamostre un concerto tra pace, radici e futuroIn un epoca di divisioni e odio, uno spettacolo che porta un forte messaggio di pace, di rifiuto della guerra, di rispetto verso la Madre Terra, di... Fiesta flamenca - Alma, Raíces y Pasión al PalamostreVent’anni di radici, anima e passione racchiusi in un unico, grande evento transgenerazionale. Domenica 7 giugno 2026, alle ore 16:00, il Teatro Palamostre di Udine si accenderà per ospitare Fiesta F ... udinetoday.it Dos rincones con alma flamenca en Granada: el legado vivo de la familia AmayaGranada vibra en cada quejío, en cada taconeo, en cada palmo de historia flamenca. Recorrer sus calles es adentrarse en un universo donde la música, el canto y la danza no son un espectáculo, sino una ... huffingtonpost.es