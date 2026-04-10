Restiamo umani al Palamostre un concerto tra pace radici e futuro

In un epoca di divisioni e odio, uno spettacolo che porta un forte messaggio di pace, di rifiuto della guerra, di rispetto verso la Madre Terra, di attaccamento alle proprie radici attraverso il linguaggio universale della musica di condivisione, dialogo, fratellanza.Si terrà domenica 12 aprile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: "Restiamo umani": Monza scende in piazza

Temi più discussi: Restiamo umani, al Palamostre di Udine domenica un concerto tra pace, radici e futuro; Fieste de Patrie dal Friûl, sul Castello di Udine issata la bandiera friulana; Fieste de Patrie, in cima al castello una delle bandiere più antiche d'Europa; Udine celebra la Fieste de Patrie dal Friûl 2026, un mese di eventi di cultura e tradizione.

Restiamo umani, una frase ricorrente e giusta. Ma che significa veramente oggi?Restiamo umani, una frase ricorrente e giusta. La uso anche io. Ma che significa in concreto? Il nazismo fu opera di umani. Il genocidio commesso dallo Stato d’Israele contro il popolo palestinese è ... ilfattoquotidiano.it

Dalle guerre al lavoro. Restiamo umaniCi sono Natali in cui potresti limitarti al rito: le luci, i brindisi, le tavole piene, gli auguri in serie. E poi ci sono Natali in cui qualcosa ti entra dentro e non ti lascia più la possibilità di ... ilgiorno.it

#NoWar - RESTIAMO UNITI - Restiamo umani. Restiamo uniti. Il cuore guida. Oltre i conflitti. x.com

Questa è la mia Bari, questa è la mia gente. 4 Aprile 2026 Spiaggia di Pane e Pomodoro Restiamo Umani - facebook.com facebook