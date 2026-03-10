Al Palamostre una serata tutta dedicata a Piazzolla

Mercoledì 11 marzo alle 19, al Palamostre di Udine, si terrà un concerto degli Amici della Musica con protagonista il saxofonista sudafricano Karenda Devroop. La serata sarà dedicata a Piazzolla e al suo repertorio. L’evento prevede l’esibizione di Devroop, che si esibirà davanti al pubblico in questa occasione speciale.

Sarà il saxofonista sudafricano Karenda Devroop il protagonista del concerto che gli Amici della Musica di Udine organizzano al Palamostre mercoledì 11 marzo alle consuete 19.22, orario simbolico divenuto ormai una tradizione.Il programma monografico si annuncia godibilissimo e vede sui leggii dell’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis una curata e originale selezione di pagine di Astor Piazzolla, senza dimenticare i brani più famosi del compositore argentino. La serata infatti si apre con "Adios Nonino" per chiudersi con "Oblivion" e "Libertango", abbracciando pezzi forse meno celebri, ma dal sicuro effetto: "El Viaje", "Tango Preparense", "Ave Maria", "Movement for Saxophone", "Milonga de Angel" ed "Escolaso". 🔗 Leggi su Udinetoday.it

