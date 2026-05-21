Fiere | l’esperta | A RiminiWellness per intercettare tendenze ricerca del benessere e qualità centrali nel fitness
Durante l'ultima edizione di RiminiWellness, un'esperta ha evidenziato come nel corso degli ultimi vent'anni il settore del fitness abbia subito cambiamenti profondi, tra cui l'introduzione dei personal trainer e la crescente attenzione alla ricerca del benessere e alla qualità delle attività. La fiera si configura come un evento in cui vengono analizzate le tendenze attuali e future, offrendo uno sguardo sulle innovazioni e le evoluzioni che caratterizzano il settore.
(Adnkronos) – "Il fitness è molto cambiato negli utlimi 20 anni, basti pensare che prima non esistevano i personal trainer mentre oggi l'approccio personalizzato si è imposto come all'estero. Come tutte le discipline, l'evoluzione ha seguito sempre più le scoperte scientifiche, in questo caso in fatto di movimento. Se negli anni Novanta in palestra c'erano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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