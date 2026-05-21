Fiere | l’esperta | A RiminiWellness per intercettare tendenze ricerca del benessere e qualità centrali nel fitness

Durante l'ultima edizione di RiminiWellness, un'esperta ha evidenziato come nel corso degli ultimi vent'anni il settore del fitness abbia subito cambiamenti profondi, tra cui l'introduzione dei personal trainer e la crescente attenzione alla ricerca del benessere e alla qualità delle attività. La fiera si configura come un evento in cui vengono analizzate le tendenze attuali e future, offrendo uno sguardo sulle innovazioni e le evoluzioni che caratterizzano il settore.

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