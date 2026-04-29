Ibiza 30enne ucciso a coltellate davanti a un locale | È un giovane italiano l'assassino è in fuga

Un uomo di 30 anni, di nazionalità italiana, è stato colpito con diverse coltellate davanti a un locale a Ibiza ed è morto sul posto. La polizia sta cercando un uomo che si sarebbe allontanato immediatamente dopo l’aggressione. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, senza che ci siano ancora dettagli sulle motivazioni o sulla dinamica dell’accaduto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare l’aggressore.

Un 30enne è stato ucciso a coltellate a Ibiza, il giovane sarebbe di nazionalità italiana. L’aggressore è fuggito. Si indaga sul movente: si ipotizza una resa dei conti, scartata la rapina finita male. Segue il caso il consolato italiano a Barcellona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga Vigilante ucciso a coltellate a Bergamo, chiesto l’ergastolo per l’assassino: “Ha teso un agguato”Sadate Djiram avrebbe agito con premeditazione e per motivi futili, per questo la Procura di Bergamo ha chiesto l'ergastolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne; Avellino-Bari 2-0, i lupi brindano alla salvezza e volano nei playoff; Cina, produzione di cereali in crescita anche nel 2026 secondo le previsioni; Atalanta-Lazio, gol annullato a Ederson: cosa è successo, la decisione di Colombo dopo il check del Var. Ibiza, 30enne ucciso a coltellate davanti a un locale: È un giovane italiano, l’assassino è in fugaUn 30enne è stato ucciso a coltellate a Ibiza, il giovane sarebbe di nazionalità italiana. L’aggressore è fuggito. Si indaga sul movente: si ipotizza una resa dei conti, scartata la rapina finita male ... fanpage.it Ibiza, 30enne italiano ucciso a coltellate: l'aggressore in fugaUn 30enne originario di Napoli è morto oggi a Ibiza a seguito di una ferita da coltello, secondo quanto riportano i giornali locali. L’aggressione è ... gazzettadelsud.it Un cittadino italiano di 30 anni è stato ucciso a coltellate a Ibiza. La vittima, secondo i quotidiani locali spagnoli, sarebbe originaria di Napoli. L'agguato è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Nella ricostruzione d - facebook.com facebook