In Louisiana, nella città di Shreveport, otto bambini sono stati trovati morti in circostanze che stanno indagando le forze dell’ordine. Sette di loro erano figli dell’uomo sospettato, il quale si trovava nel corso di una separazione da sua moglie, anch’ella coinvolta nell’episodio. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere elementi utili alle indagini.

Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana (Stati Uniti), nella località di Shreveport, erano figli del killer. L’ottavo invece era un cugino dei bimbi: tutti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, tre maschi e cinque femmine. La strage è avvenuta alle prime ore del mattino del 19 aprile. L’assassino è stato ucciso dalla polizia, durante l’inseguimento dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto rubata. E’ stato identificato dalle autorità come Shamar Elkins. Lo hanno riferito funzionari della polizia di Shreveport citati dall’emittente Usa Nbc. Secondo le autorità la moglie del sospettato e una donna che si ritiene essere la sua fidanzata sono state anch’esse gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Shreveport, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer. L’uomo si stava separando dalla moglie aggredita

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Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a #Shreveport, in #Louisiana, negli #StatiUniti, durante quella che le autorità definiscono una “lite domestica”. Le #vittime avevano tra uno e 14 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 di domenica mattina. In total x.com