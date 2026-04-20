A Covo, due persone coinvolte nella sparatoria in cui sono stati uccisi due cittadini indiani si sono consegnate alle autorità e sono state ascoltate dal pubblico ministero. Un terzo sospetto, ritenuto l'autore del duplice omicidio, è ancora ricercato e non si è costituito. Sul luogo dell'episodio sono state ascoltate anche altre due persone, considerate complici dell'aggressore. La polizia prosegue le indagini per rintracciare il responsabile.

Sono tre le persone indagate per il duplice omicidio avvenuto la sera di sabato nella zona industriale di Covo, non lontano da Bergamo. Si tratta di uomini di nazionalità indiana, connazionali delle vittime dell'agguato a colpi di pistola. Due di loro si sono presentati spontaneamente ai carabinieri, il terzo al momento ha fatto smarrire le sue tracce., I tre, stando alla ricostruzione degli inquirenti, erano presenti sul luogo del delitto. Due di loro si sarebbero recati nelle ore successive al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, accompagnati dal loro legale. Lì si sono resi disponibili a rispondere alle domande del pubblico ministero titolare dell'indagine, al fine di chiarire la loro posizione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Indiani uccisi a Covo, tre indagati per il duplice omicidio: due si sono consegnati, il killer ancora in fuga

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