Fiavet ai candidati | Il turismo sia una priorità per il futuro della città di Chieti

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni amministrative a Chieti, Fiavet Abruzzo e Molise, rappresentata dalla presidente Annalisa De Luca, ha invitato i candidati a considerare il settore turistico come una delle aree principali di intervento. L'associazione ha chiesto che il turismo venga inserito tra le priorità strategiche per favorire il rilancio economico, culturale e sociale della città. L'appello è rivolto a tutte le forze politiche che si presenteranno alle elezioni.

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In vista delle prossime elezioni amministrative della città di Chieti, Fiavet Abruzzo e Molise, nella persona della presidente Annalisa De Luca, rivolge un appello a tutti i candidati affinché il turismo diventi una delle priorità strategiche per il rilancio economico, culturale e sociale del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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