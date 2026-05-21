Fiavet ai candidati | Il turismo sia una priorità per il futuro della città di Chieti

In vista delle prossime elezioni amministrative a Chieti, Fiavet Abruzzo e Molise, rappresentata dalla presidente Annalisa De Luca, ha invitato i candidati a considerare il settore turistico come una delle aree principali di intervento. L'associazione ha chiesto che il turismo venga inserito tra le priorità strategiche per favorire il rilancio economico, culturale e sociale della città. L'appello è rivolto a tutte le forze politiche che si presenteranno alle elezioni.

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