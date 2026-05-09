Festa della mamma e campagna elettorale | Chieti è una città per famiglie? La situazione attuale e i programmi dei sei candidati

Da chietitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti, la festa della mamma si avvicina in un periodo di campagna elettorale, con sei candidati che presentano i loro programmi. La città, tradizionalmente vista come un luogo di famiglie, si trova al centro di un dibattito tra promesse e realtà. Le iniziative proposte spaziano su vari temi, mentre il ruolo delle mamme e delle famiglie viene spesso richiamato nei discorsi pubblici. La situazione attuale e le proposte dei candidati riflettono il rapporto tra città e vita familiare.

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Celebrate, idealizzate, vezzeggiate da una retorica che spesso suona quasi stucchevole, le mamme - anche quelle teatine - sono quasi sempre il pilastro di ogni famiglia. E alla vigilia della festa della mamma 2026, che ricorre nelle settimane più calde della campagna elettorale che porterà alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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