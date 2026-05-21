Festival di Cannes 2026 | la coda bassa easy chic di Bella Hadid e i beauty look casual più belli delle star
Al Festival di Cannes 2026 le star hanno mostrato anche un lato più semplice e spontaneo, optando per look di bellezza casual e naturali durante le pause tra gli eventi. Tra le celebrità, alcune hanno preferito acconciature eleganti, mentre altre hanno scelto un trucco leggero e uno stile più rilassato. La presenza di look easy chic si è affiancata alle classiche mise da red carpet, creando un contrasto tra glamour e quotidianità. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento anche per le tendenze di bellezza più informali.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo. Mentre i red carpet di questa 79esima edizione si susseguono senza sosta spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival de Cannes – Annonce de la Sélection officielle 2026
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