Festival di Cannes 2026 | la coda bassa easy chic di Bella Hadid e i beauty look casual più belli delle star

Al Festival di Cannes 2026 le star hanno mostrato anche un lato più semplice e spontaneo, optando per look di bellezza casual e naturali durante le pause tra gli eventi. Tra le celebrità, alcune hanno preferito acconciature eleganti, mentre altre hanno scelto un trucco leggero e uno stile più rilassato. La presenza di look easy chic si è affiancata alle classiche mise da red carpet, creando un contrasto tra glamour e quotidianità. La manifestazione continua a essere un punto di riferimento anche per le tendenze di bellezza più informali.

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