Festival di Cannes 2026 | le onde blande di Romee Strijd e i beauty look casual più belli delle star
Durante il Festival di Cannes 2026, molte star sono state viste sfoggiare look di bellezza dal carattere casual e naturale, diversi dai tradizionali acconciature elaborate e make-up sofisticati. Le celebrità, durante le ore diurne lontano dai riflettori, hanno scelto di indossare beauty look semplici e rilassati, mettendo in evidenza uno stile più spontaneo. Tra le protagoniste, alcune hanno optato per acconciature morbide e trucco leggero, creando un contrasto con le mise più eleganti delle serate ufficiali.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo. Mentre i red carpet di questa 79esima edizione si susseguono senza sosta spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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