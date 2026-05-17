Festival di Cannes 2026 | le onde blande di Romee Strijd e i beauty look casual più belli delle star

Durante il Festival di Cannes 2026, molte star sono state viste sfoggiare look di bellezza dal carattere casual e naturale, diversi dai tradizionali acconciature elaborate e make-up sofisticati. Le celebrità, durante le ore diurne lontano dai riflettori, hanno scelto di indossare beauty look semplici e rilassati, mettendo in evidenza uno stile più spontaneo. Tra le protagoniste, alcune hanno optato per acconciature morbide e trucco leggero, creando un contrasto con le mise più eleganti delle serate ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui