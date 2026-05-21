Durante il Festival di Cannes 2026, sono stati notati vari look delle star nelle strade della città. La modella è stata vista indossare un slip dress rosso fuoco con dettagli in pizzo, mentre Monica Bellucci è arrivata con un completo total black. Un'altra presenza è stata quella di una attrice con una gonna di pelle, scelta che ha attirato l’attenzione tra le varie mise casual e eleganti sfoggiate durante l’evento.

La modella è stata avvistata tra le vie della città con un sensuale slip dress rosso fuoco, Monica Bellucci ha fatto il suo arrivo di total black vestita, mentre Amy Jackson ha puntato tutto su una gonna di pelle. Dall'aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo e in città si respira glamour ad ogni angolo. Le stelle protagoniste, infatti, non brillano solo sul red carpet, teatro indiscusso dei look più scenografici, ma anche tra le strade assolate della località francese e nei luoghi cult di avvistamento celeb. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Bar Refaeli in slip dress con dettagli di pizzo e gli altri casual look delle star

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