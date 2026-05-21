festival della filosofia in magna grecia e msc varano la crociera filosofica per studenti

Paideia dei Naviganti per dare un’anima alla grande nave Orchestra. E’ il progetto didattico all’insegna della pace e dell’incontro tra comunità ideato da Giuseppina Russo presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia e MSC in programma a novembre 2026. “Vivremo l’esperienza di una crociera unica, unendo il fascino della navigazione nel Mediterraneo a un. 🔗 Leggi su 2anews.it

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