Festival della Filosofia in Magna Grecia e MSC varano la crociera filosofica per studenti

Da 2anews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paideia dei Naviganti per dare un’anima alla grande nave Orchestra. E’ il progetto didattico all’insegna della pace e dell’incontro tra comunità ideato da Giuseppina Russo presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia e MSC in programma a novembre 2026. “Vivremo l’esperienza di una crociera unica, unendo il fascino della navigazione nel Mediterraneo a un. 🔗 Leggi su 2anews.it

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