Risorse per 2,8 milioni di euro alla Asl di Latina per edilizia sanitaria e nuove tecnologie

Un finanziamento di 2,8 milioni di euro è stato assegnato alla Asl di Latina per interventi di edilizia sanitaria e l'acquisto di nuove tecnologie. Nel complesso, il piano di investimenti nel Lazio prevede più di 153 milioni di euro destinati al miglioramento delle strutture e all'aggiornamento tecnologico delle aziende sanitarie regionali. La maggior parte delle risorse sarà utilizzata per interventi specifici in diverse zone della regione.

Un programma di investimenti che porterà alla sanità del Lazio oltre 153 milioni di euro, destinati all'ammodernamento delle strutture e al potenziamento tecnologico delle aziende sanitarie regionali. E' quanto deliberato dalla giunta del Lazio, che programma investimenti anche sul territorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Turismo in Umbria, nuove risorse. E un bando da 2,5 milioni di euro per riqualificare le struttureTurismo in Umbria, nuove risorse per le imprese ricettive e sviluppo del turismo esperienziale. Valditara, edilizia scolastica: “In Calabria investite risorse enormi, 822 milioni. Mai era stato avviato un piano di questo tipo”Valditara in Calabria annuncia investimenti record per edilizia, IA e riforma tecnica, contrastando la dispersione scolastica L'articolo . Temi più discussi: Risorse per 2,8 milioni di euro alla Asl di Latina per edilizia sanitaria e nuove tecnologie; SANITÀ, DALLA REGIONE OLTRE 2,8 MILIONI PER LA ASL DI LATINA; Sanità, oltre 2.8 milioni per l’ASL di Latina. Palazzo: Ringrazio l’amministrazione; Sanità, la Regione Lazio stanzia 153 ml per ospedali e tecnologie, 2,8 ml alla Asl di Latina. Sanità, la Regione Lazio stanzia 153 ml per ospedali e tecnologie, 2,8 ml alla Asl di LatinaLATINA – La giunta regionale del Lazio ha approvato oggi un programma di investimenti per l’ammodernamento delle strutture e il potenziamento tecnologico delle aziende sanitarie di tutta la regione p ... radioluna.it Sanità, dalla Regione Lazio oltre 2,8 mln di euro per la Asl di LatinaROMA– «Sono particolarmente soddisfatta per l’approvazione nella giunta regionale di oggi di un importante programma di investimenti in sanità grazie al quale destiniamo complessivamente oltre 153 mil ... online-news.it Una giornata storica per il Sud Pontino e per la sanità territoriale. Con il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la Direttrice Generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli inaugurate le nuove Case di Comunità di Formia e Gaeta, il primo Osped - facebook.com facebook