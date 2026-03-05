Sanità digitale e innovazione | EIT Health lancia due nuove call europee fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca

EIT Health ha annunciato due nuove chiamate europee rivolte a progetti nel settore della sanità digitale, con un budget complessivo di fino a 850 mila euro. Le opportunità sono rivolte a sviluppi nel campo delle tecnologie mediche digitali, dell’intelligenza artificiale e di modelli innovativi di erogazione dei servizi sanitari. Le call sono aperte per il 2026 e mirano a sostenere la ricerca in questi ambiti.

Pubblicate le call 2026 di EIT Health per sostenere tecnologie mediche digitali, intelligenza artificiale e nuovi modelli di erogazione sanitaria Nuove opportunità per l'ecosistema sanitario europeo. EIT Health, organismo sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito dell'European Institute of Innovation and Technology, ha pubblicato due importanti call per il 2026 finalizzate a sostenere l'innovazione lungo l'intera filiera della salute.