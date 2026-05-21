Fermo e borghi | musica sport e cultura per accogliere i rifugiati

In alcune località del fermano e dei borghi circostanti, si stanno organizzando eventi gratuiti dedicati a musica, sport e cultura con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei rifugiati. Le iniziative prevedono spettacoli musicali e attività sportive rivolte sia ai residenti che ai nuovi arrivati, con l’intento di creare uno spazio di confronto e condivisione. Gli appuntamenti si terranno in diverse aree del territorio e sono aperti a tutta la comunità.

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? Punti chiave Come possono la musica e lo sport abbattere i pregiudizi?. Dove si svolgeranno gli appuntamenti gratuiti tra i borghi fermani?. Chi ha ideato la graphic novel scritta dai beneficiari SAI?. Quali realtà gestiscono concretamente i progetti di accoglienza nel territorio?.? In Breve Programma dal 23 maggio al 25 giugno tra Magliano di Tenna, Porto San Giorgio, Fermo e Falerone.. Spettacolo comico a Magliano di Tenna il 23 maggio e concerto a Porto San Giorgio l'11 giugno.. Laboratori per bambini a Falerone il 18 giugno e drum circle a Fermo il 19 giugno.. Torneo di calcio a 5 SAI Media Valtenna conclusivo a Magliano di Tenna il 25 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo e borghi: musica, sport e cultura per accogliere i rifugiati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maggio Castiglionese: sport, musica e cultura. Il terzo weekend Musica, teatro, sport e cultura. Ecco l’estate frizzante di VallefogliaOltre una cinquantina di eventi tra musica, teatro, sport e cultura animeranno l’estate di Vallefoglia. Torna il Festival Andrea Postacchini: Fermo accoglie la pacifica invasione di 128 musicisti provenienti da 29 nazioniFERMO - Fermo per un mese capitale mondiale della musica d’archi, una olimpiade delle note con 128 musicisti provenienti da 29 nazioni. Si è tenuta nella sala Rollina del Teatro dell’Aquila di Fermo p ... corrierenews.it Si balla nel ponte pasquale, trekking sui Sibillini. Due giorni di musica e divertimento a Fermo e lungo la costaFERMO È il giorno di Pasqua e nelle cucine di ristoranti ed agriturismi iniziano i preparativi per il classico pranzo. Presenze da sold out, per le strutture della provincia, con molte famiglie pronte ... corriereadriatico.it