Maggio Castiglionese | sport musica e cultura Il terzo weekend
Nel terzo weekend del “Maggio Castiglionese” si svolgono diversi eventi dedicati allo sport, alla musica e alla cultura. Allo stadio comunale si tiene il torneo di calcio giovanile “Emanuele Faralli”, in programma fino al 24 maggio. Parallelamente, si svolge il 3° Memorial “Giorgio Lorenzoni”, un torneo open maschile e femminile organizzato dal Tennis Club. La manifestazione prosegue con numerose iniziative in calendario, coinvolgendo diverse discipline e pubblico locale.
Proseguono gli appuntamenti del “Maggio Castiglionese”. Vari gli appuntamenti in calendario a partire dallo sport con il Torneo di calcio giovanile “Emanuele Faralli”, allo stadio comunale che terminerà il 24 maggio, e con il 3° Memorial “Giorgio Lorenzoni”, torneo open mf a cura del Tennis Club. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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