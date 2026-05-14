Maggio Castiglionese | sport musica e cultura Il terzo weekend

Nel terzo weekend del “Maggio Castiglionese” si svolgono diversi eventi dedicati allo sport, alla musica e alla cultura. Allo stadio comunale si tiene il torneo di calcio giovanile “Emanuele Faralli”, in programma fino al 24 maggio. Parallelamente, si svolge il 3° Memorial “Giorgio Lorenzoni”, un torneo open maschile e femminile organizzato dal Tennis Club. La manifestazione prosegue con numerose iniziative in calendario, coinvolgendo diverse discipline e pubblico locale.

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Proseguono gli appuntamenti del “Maggio Castiglionese”. Vari gli appuntamenti in calendario a partire dallo sport con il Torneo di calcio giovanile “Emanuele Faralli”, allo stadio comunale che terminerà il 24 maggio, e con il 3° Memorial “Giorgio Lorenzoni”, torneo open mf a cura del Tennis Club. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maggio castiglionese: così il secondo weekend di appuntamentiArchiviato il primo fine settimana del “Maggio Castiglionese” al via gli appuntamenti di questo nuovo weekend dedicati allo sport, tradizioni,... 'Fuori di Maggio': al via il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura, musica e sport‘Fuori di Maggio’ è il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso... Temi più discussi: Maggio castiglionese: così il secondo weekend di appuntamenti; Eventi segnalati dai Comuni; Tradizione, cultura, sport e famiglia: un weekend ricco di eventi in paese; Athlon Run a Castiglione Olona: sport e informazione sulla celiachia con AIC Lombardia. Archiviato e con successo la tre giorni inaugurale del Maggio CastiglioneseOltre mille presenze al Wine Festival e oltre 2 mila degustazioni sfornate ai Primi di Maggio, la Città di Castiglion Fiorentino si appresta a vivere il secondo fine settimana ... lanazione.it Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionariaIl cuore gastronomico del weekend inaugurale sarà oggi nel piazzale Garibaldi. A pochi passi, nel Chiostro di San Francesco il Valdichiana Wine Festival animerà le tre giornate . lanazione.it