Durante un controllo della polizia a Monza, una persona è stata denunciata dopo aver nascosto droga nella manica della giacca. Complessivamente, sono state identificate 220 persone nel corso dell’operazione. Tra i soggetti controllati, c’era chi si trovava in strada anche durante i giorni festivi, mentre altri erano impegnati in attività lavorative. La situazione ha portato al fermo di un individuo per possesso di sostanze illecite.

Monza, 6 aprile 2026 – Duecentoventi persone identificate, una aveva nascosto droga nella manica. C'è chi lavora anche nei giorni di festa. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla polizia di Stato per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della città di Monza in occasione delle festività pasquali e dell’arrivo della primavera. Nella giornata di sabato, la polizia ha effettuato mirate attività di prevenzione nelle aree della stazione e nelle vie della movida monzese, con particolare riferimento alle zone del centro cittadino di via Bergamo, di piazza Trento e Trieste, dell’Arengario e del Ponte dei Leoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, nasconde la droga nella manica della giacca durante un controllo della polizia: denunciato

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