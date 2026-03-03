Fermato per un controllo l' auto puzza di droga | rinvenuto nell' abitacolo quasi un chilo tra hashish e marijuana Arrestato 20enne

Durante un controllo, i carabinieri hanno fermato un'auto che emanava un forte odore di droga. Nell'abitacolo è stato trovato quasi un chilo di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana. Il conducente, un 20enne italiano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. La droga sequestrata ammonta a circa 800 grammi.

