Comunali turismo e sviluppo del territorio | a Reggio Calabria incontro con il ministro Mazzi
Mercoledì 20 maggio alle 12.30 si svolgerà una conferenza stampa presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, a Reggio Calabria. L'incontro sarà dedicato alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio. Interverrà il ministro Mazzi, che parlerà delle iniziative in programma e delle azioni previste per migliorare il settore turistico locale. La conferenza rappresenta un momento di confronto tra le autorità e i rappresentanti del settore.
Mercoledì 20 maggio, alle ore 12.30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, si terrà una conferenza stampa dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio.All’incontro parteciperà il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, insieme all’assessore regionale al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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