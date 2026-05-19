Comunali turismo e sviluppo del territorio | a Reggio Calabria incontro con il ministro Mazzi

Mercoledì 20 maggio alle 12.30 si svolgerà una conferenza stampa presso la sede di Fratelli d’Italia in via Veneto, a Reggio Calabria. L'incontro sarà dedicato alle prospettive di sviluppo turistico della città e del territorio. Interverrà il ministro Mazzi, che parlerà delle iniziative in programma e delle azioni previste per migliorare il settore turistico locale. La conferenza rappresenta un momento di confronto tra le autorità e i rappresentanti del settore.

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