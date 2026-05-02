Circoscrizioni Muraca | Un patto di comunità per unire il territorio dalla collina allo Stretto

Nella circoscrizione II Reggio Est, che comprende le aree di Trabocchetto-Condera-Spirito Santo, Ortì-Podargoni-Terreti e Cannavò-Mosorrofa-Cataforio, si presenta la lista Muraca Presidente, sostenuta da Casa Riformista e dalla coalizione delle forze progressiste. Il candidato ha annunciato l’intenzione di promuovere un patto di comunità per unire il territorio dalla collina allo Stretto. La lista rappresenta il centrosinistra in questa circoscrizione.

Nella circoscrizione II Reggio Est (Trabocchetto-Condera-Spirito Santo; Ortì-Podargoni-Terreti; Cannavò-Mosorrofa-Cataforio) il centrosinistra è rappresentato dalla lista Muraca Presidente, proposta da Casa Riformista e condivisa dalla coalizione delle forze progressiste. Dopo la corsa alle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Un “Patto di comunità“ fra scuola e territorioNelle scorse settimane, con una delibera di giunta, è stato approvato anche dall’amministrazione comunale di Cerreto Guidi il "Patto di Comunità"... Manifestazione a Messina per il Ponte sullo Stretto: “È il momento di unire l’Italia”ABBONATI A DAYITALIANEWS Ampia partecipazione in piazza Unione Europea Circa un migliaio di persone si sono radunate oggi, 28 marzo, a piazza Unione...