Ferentillo Massimiliano Costantini | Gestione che unisce continuità amministrativa ed innovazione
A Ferentillo, il candidato a sindaco ha presentato il suo programma elettorale attraverso cinque domande. In questa intervista, illustra le priorità del suo progetto, la composizione della lista e gli obiettivi principali in caso di elezione. Il candidato ha spiegato come intende combinare continuità amministrativa e innovazione nella gestione del Comune. La presentazione avviene in un momento in cui si avvicinano le elezioni comunali, con la campagna in corso per conquistare il voto della comunità.
Cinque domande sottoposte a Massimiliano Costantini. Il candidato a sindaco di Ferentillo presenta il programma elettorale, la lista e gli obiettivi da raggiungere se verrà eletto primo cittadino del Comune della Valnerina. La tornata amministrativa è in programma il prossimo 24 e 25 maggio.Quali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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