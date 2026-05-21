Ferentillo Massimiliano Costantini | Gestione che unisce continuità amministrativa ed innovazione

A Ferentillo, il candidato a sindaco ha presentato il suo programma elettorale attraverso cinque domande. In questa intervista, illustra le priorità del suo progetto, la composizione della lista e gli obiettivi principali in caso di elezione. Il candidato ha spiegato come intende combinare continuità amministrativa e innovazione nella gestione del Comune. La presentazione avviene in un momento in cui si avvicinano le elezioni comunali, con la campagna in corso per conquistare il voto della comunità.

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