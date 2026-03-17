Lowell di Dr Martens | la scarpa che unisce heritage e innovazione

La Lowell di Dr. Martens è una scarpa che unisce elementi di artigianalità e innovazione. Il modello si distingue per la lavorazione della pelle, un tratto caratteristico del marchio, e per un design che riflette una nuova interpretazione dello stile classico. La produzione si basa su tecniche che valorizzano i dettagli e la qualità dei materiali, creando un prodotto che rispecchia l’eredità del brand.

Il modello . La Lowell di Dr. Martens nasce come un omaggio all’artigianalità e alla cura nella lavorazione della pelle, elementi che da sempre definiscono il brand. Per la stagione primaveraestate, il modello si rinnova con nuove varianti cromatiche: dal rosso ciliegia in pelle Orleans, che evolve nel tempo grazie alla finitura cerata, alla versione Lacquered, più intensa e lucida, fino alla Milled Nubuck rosa, morbida e vellutata. La silhouette mantiene un forte legame con l’estetica workwear, visibile nei dettagli come le cuciture a vista, il passante posteriore, il colletto imbottito e la punta ispirata al mocassino. Il tutto poggia sulla solida suola BEN ed è rifinito dall’inconfondibile cucitura gialla, segno distintivo di Dr. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Lowell di Dr. Martens: la scarpa che unisce heritage e innovazione Articoli correlati Leggi anche: Anno del Cavallo 2026: Dr. Martens in edizione limitata Leggi anche: Ricavi in calo per Dr. Martens (ma punta tutto al 2026)