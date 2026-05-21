Fere Orvietana e lavori pubblici | Oltre alla legittimità c’è l’opportunità

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coalizione di centrodestra si prepara alle prossime elezioni, cercando di rafforzare le proprie posizioni e di superare le tensioni interne. Tra i temi principali ci sono le questioni legate alle ferrovie, all’orvietana e ai lavori pubblici, con un’attenzione particolare alla legittimità delle decisioni prese e alle opportunità di sviluppo. La coalizione mira a consolidare il proprio fronte politico per presentarsi unita e competitiva, lasciandosi alle spalle le controversie passate legate al passato amministrativo.

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Una coalizione di centrodestra che deve stringere i bulloni per affermarsi alle prossime elezioni e archiviare una volta per tutte l’era Bandecchi. Antonio De Angelis, segretario di Forza Italia, parte dall’ultimo episodio in ordine di tempo, che ha visto protagonista la Provincia nell’affidare un appalto sotto-soglia all’ex presidente dell’Orvietana, Roberto Biagioli, per fare il punto sull’attualità e suonare la carica in vista del 2028. La Provincia guidata da Stefano Bandecchi affida a trattativa privata un appalto da 150mila euro a Roberto Biagioli nelle stesse ore in cui l’imprenditore Bandecchi rileva dallo stesso Biagioli la squadra dell’Orvietana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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