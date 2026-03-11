Lavori pubblici la mappa Nuovi ossari al Sant’Andrea e lavori alla caserma dei vvf

Il Comune ha programmato lavori di manutenzione pubblica in varie aree della città, con interventi che includono la costruzione di nuovi ossari al Sant’Andrea e lavori alla caserma dei vigili del fuoco. L’assessore alle Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri ha effettuato sopralluoghi in diverse zone per controllare lo stato di avanzamento degli interventi già iniziati e quelli appena conclusi.

Lavori di manutenzione programmati dal Comune. L’assessore alle Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri, Simone Falorni, ha effettuato una serie di sopralluoghi in diverse zone della città per verificare lo stato degli interventi già avviati e di quelli appena conclusi. "C’è soddisfazione per la ripresa di tanti interventi nelle frazioni e nel centro – spiega l’assessore – con un’attenzione particolare al verde pubblico ". Proprio sul tema del verde, nei giorni scorsi l’amministrazione ha rilanciato anche il progetto delle aree a sfalcio ridotto, pensato per favorire la biodiversità. Parallelamente gli uffici tecnici stanno seguendo alcune opere richieste da tempo, come gli interventi sugli immobili che ospitano il distaccamento di vigili del fuoco e Protezione civile e l’ampliamento degli ossari al cimitero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

