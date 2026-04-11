Bologna l’amarezza del giorno dopo Fenucci | Ora obiettivo ottavo posto Il futuro? Fiduciosi che Italiano resti

Il giorno dopo una sconfitta, il Bologna si trova a fare i conti con il risultato e le parole del dirigente. Mentre a Birmingham si sorseggia il tè, nel capoluogo emiliano si riflette sulla situazione della squadra e sugli obiettivi ancora raggiungibili. Fenucci ha dichiarato che ora l’obiettivo è conquistare l’ottavo posto e ha espresso fiducia sulla permanenza dell’allenatore. La giornata si conclude con un mix di delusione e speranza.

All’ora in cui a Birmingham prendono il thè, il Bologna gira il cucchiaino dentro un bicchiere di amarezza. La sconfitta con l’ Aston Villa è una secchiata d’acqua gelida che spegnerebbe qualsiasi fuoco: figuriamoci il fiammifero di speranze per il secondo atto del Villa Park, giovedì prossimo. Vincenzo Italiano aveva preparato la gara fino alle viscere, prevedendo ogni respiro di Emery, costretto a vivere una notte da risultatista, trincerato dietro un 4-4-2 anni Novanta. Poi quella gara, perfettamente interpretata dai rossoblù, è girata male sugli episodi: il gol negato dal microscopio del Var e da una traversa, l’uscita a vuoto di Ravaglia e la sciagurata costruzione dal basso di Miranda ed Heggem. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, l’amarezza del giorno dopo. Fenucci: "Ora obiettivo ottavo posto. Il futuro? Fiduciosi che Italiano resti» Iran, Katz: "Continueremo a schiacciare questo regime, giorno dopo giorno, obiettivo dopo obiettivo"Israel Katz ha affermato che Israele “continuerà a schiacciare questo regime e i suoi obiettivi strategici a Teheran e in tutto l’Iran, giorno dopo... Bologna, rinnovo Orsolini e Lucumì a rischio: Fenucci ammette, trattative complesse per il futuro dei due calciatori.Bologna, 9 febbraio 2026 – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha delineato un quadro non particolarmente roseo riguardo al... Temi più discussi: Bologna, Fenucci dopo l’Aston Villa: Non abbiamo ancora superato la sconfitta; Bologna, il fondatore del 118 va in pensione: Come l'ultimo dei mohicani. I primi interventi in cravatta e mocassini, un giorno tornai in ospedale scalzo; Italiano: Troppi errori, il ko è la storia di questa stagione del Bologna; BOLOGNA: Operaio investito da un treno, tre richieste di patteggiamento e un abbreviato. Bologna, l’amarezza del giorno dopo. Fenucci: Ora obiettivo ottavo posto. Il futuro? Fiduciosi che Italiano restiL’ad sul ko con l’Aston Villa: Immeritato, c’è ancora il ritorno. A certi livelli, però, qualche errore va evitato.... Sul rischio di un’annata senza Europa: Meno ricavi, ma non meno ambizioni. Sul ... msn.com Bologna, the bitterness of the day after. Fenucci: Now our goal is eighth place. The future? We're confident that Italiano will stay.The CEO on the defeat to Aston Villa: Undeserved, there's still a return. At certain levels, however, some mistakes must be avoided... On the risk of a year without European qualification: Less rev ... sport.quotidiano.net Brescia può cullare il sogno di salire in vetta in attesa della Virtus Bologna, Nunn è tra i dodici di Cotelli - facebook.com facebook Bologna, convince anziana ad aprirgli la cassaforte, truffa da record del finto poliziotto: «In pochi secondi è scappato, bottino da quasi mezzo milione di euro» x.com