In un’intervista recente, il calciatore ha dichiarato che il gruppo possiede un potenziale ancora non sfruttato e che punta a realizzare grandi risultati. Ha anche parlato delle risorse nascoste che desidera valorizzare all’interno della squadra. Inoltre, ha spiegato come le difficoltà passate abbiano influito sulla crescita del gruppo, contribuendo a rafforzare la coesione tra i giocatori.

? Cosa scoprirai Quali sono le risorse nascoste che Zaniolo vuole sbloccare?. Come ha influito la crisi passata sulla crescita del gruppo?. Perché l'attaccante accetta con maturità l'esclusione dalla Nazionale?. Cosa riserva il palinsesto Rai per i prossimi giorni?.? In Breve Zaniolo accetta le scelte tecniche della Nazionale nonostante il sogno personale.. Raiuno trasmette Buonvino – Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio alle 21:30.. Roberta Valente presenta Nella Mente di Narciso domenica alle 21:30 su Raiuno.. La serie Il Club sarà disponibile su RaiPlay dall'8 maggio.. Nicolò Zaniolo ha rilasciato dichiarazioni cruciali sul percorso della squadra bianconera durante le prime ore di mercoledì 06 maggio 2026, riflettendo sulle prestazioni attuali e sui traguardi futuri del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaniolo: “Il gruppo ha un potenziale inespresso, faremo grandi cose

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