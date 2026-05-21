Il rapper ha espresso disappunto nei confronti di Piqué e della sua Kings League, accusandoli di sfruttare le persone per ottenere guadagni. Ha dichiarato che il calciatore spagnolo guadagna molto, mentre chi lavora con lui riceve poco o nulla. La critica riguarda anche le modalità di gestione e il trattamento dei collaboratori. Fedez ha commentato che questa situazione lo ha deluso, senza però entrare in dettagli sui singoli aspetti delle operazioni.

Influencer, ex calciatori, uomini della musica e dello spettacolo. La Kings League - il progetto di Piquè - aveva coinvolto tutti. In Spagna aveva preso piede e raggiunto un enorme successo, dunque perché non espandersi nel resto del mondo? Ecco qui, che è entrato in gioco Fedez. “Mi ha chiamato Piquè - racconta il rapper - e mi ha venduto il progetto. Mi parlò di un'opportunità incredibile: d’altronde, a conti fatti l'idea è bella" Le cose, però, sono andate poi diversamente. "Brucia un po' il mercato – aggiunge Fedez - è un peccato per i ragazzi, perché gli altri presidenti continueranno questa avventura sfruttando le loro piattaforme e la loro immagine per riempire le tasche della Kings League, ricevendo in cambio le briciole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fedez attacca Piqué e la sua Kings League: "Fa soldi sfruttando le persone. In cambio solo briciole"

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