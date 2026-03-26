Kings League Italia che cos’è e come funziona il torneo ideato da Piqué

La Kings League Italia è un torneo di calcio ideato da Gerard Piqué, ex calciatore, in collaborazione con uno streamer. Nato in Spagna, il torneo si distingue per l’uso di nuove modalità di intrattenimento digitale e ha come obiettivo principale la sperimentazione di un nuovo modello di gioco e di coinvolgimento del pubblico. La competizione si svolge con regole e format innovativi rispetto al calcio tradizionale.

(Adnkronos) – La Kings League rappresenta il punto di rottura definitivo tra il calcio classico e le nuove forme di intrattenimento digitale, un esperimento nato in Spagna dalla collaborazione tra l’ex difensore Gerard Piqué e lo streamer Ibai Llanos. Giunto alla sua seconda stagione italiana nel marzo 2026, il format si distanzia radicalmente dalle competizioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Cos’è la Kings League Italia: tutto quello che devi sapere sul torneo che ha cambiato il calcioLa Kings League Italia è il torneo di calcio a 7 che ha trasformato uno sport millenario in uno spettacolo pensato per la generazione degli stream. Leggi anche: Kings League Lottomatica.sport Italy – Debutta su DAZN il torneo di Piqué con Fedez e Vieri Altri aggiornamenti su Kings League Italia Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Matchday 3 dello Split 2; Lo scontro tra Kings League e calcio italiano: perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo show; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 3 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League Italia: che incubo per la Zeta Como, rimonta compiuta dagli Stallions. Kings League, calendario della quinta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, quinta giornata Split 2: turno infrasettimanale del 25 marzo 2026. Orari, calendario partite e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League, calendario della quarta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, quarta giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 23 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League Italia, risultati e classifica dopo la quinta giornata - facebook.com facebook Abbiamo aumentato i premi del Kings League Fantasy Da oggi ci sono in palio repliche dell’iconico trofeo della Kings e migliaia di carte rare, che si potranno vincere sia settimanalmente che mensilmente. Scarica l’app e partecipa subito! x.com