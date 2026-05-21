Federico Cinà si è guadagnato un posto nel tabellone principale del Roland Garros dopo aver superato una difficile sfida contro Galarneau. Con questa vittoria, si aggiunge alla lista dei giocatori italiani qualificati per il torneo, portando a due il numero di azzurri in gara. Complessivamente, nel quadro maschile del torneo principale, sono ora nove i tennisti italiani iscritti. La qualificazione di Cinà rappresenta un passo importante per il tennis italiano in questa edizione del torneo.

Federico Cinà porta a due i giocatori italiani qualificati per il tabellone principale del Roland Garros, e a nove in senso assoluto nel main draw maschile. Il siciliano classe 2007 si qualifica battendo per 5-7 6-2 7-5 il canadese Alexis Galarneau, regalandosi per la prima volta, in questo modo, l’ingresso nei 128 di uno dei quattro tornei maggiori. Potrebbe ora accadergli di tutto: un derby (Sonego o Cobolli), un big (il più “alto” è de Minaur) o un giocatore con il quale le carte sono possibili. Pronti via, e la prima lotta, quella del game d’apertura, la vince Cinà, che si prende il break nel gioco iniziale ai vantaggi e alla seconda chance. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Cinà si qualifica per il Roland Garros! Vinta la dura lotta con Galarneau

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